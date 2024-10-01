Гендиректор МАГАТЭ прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко

На этот вторник, 1 октября, запланированы высокоуровневые встречи в белорусской столице, а также экскурсия на Белорусскую атомную электростанцию, что ранее подтвердило само МАГАТЭ.

В пресс-релизе агентства отмечалось, что Гросси и его команда планируют оценить текущее состояние объекта почти через четыре года после его подключения к энергосети. А также они хотят проверить, насколько успешно были выполнены рекомендации, изложенные в отчете по вопросам эксплуатационной безопасности, опубликованном МАГАТЭ в 2021 году.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Нидерландов Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО.