Экс-премьер Нидерландов Рютте вступил в должность генсека НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генерального секретаря НАТО. Трансляция заседания, на котором политик принял на себя обязательства по работе в альянсе, велась на официальном сайте.

На этой должности Рютте сменил норвежца Йенса Столтенберга, который был генсеком с 2014 года.

«У Марка идеальная предыстория, чтобы стать великим генеральным секретарем», — отметил господин Столтенберг, передав господину Рютте церемониальный молоток.

Новый генсек Североатлантического альянса также сделал заявление по Украине. Он заявил, что она должна стать частью НАТО. К свои приоритетам на должности генсека Рютте отнес усиление альянса, увеличение помощи Украине и углубление партнерства с Европейским союзом (ЕС).

Рютте 57 лет. Он являлся премьер-министр Нидерландов с 2010 года. Эту должность политик покинул 2 июля 2024 года. Рютте также руководил праволиберальной Народной партией за свободу и демократию. С 2002 по 2010 годы был государственным секретарем в кабинетах правительства.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что союзники Украины намерены добиваться от нее деэскалации конфликта.