Генерал-майор бундесвера Фройдинг потребовал бомбить аэродромы России

Глава рабочей группы по координации поддержки Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг, в эфире YouTube-канала бундесвера высказал идею о необходимости нанесения ударов по российским аэродромам и остальной военной инфраструктуре.

Он считает, что это позволит Украине более успешно противостоять растущему превосходству России в воздушном пространстве.

«Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолётов, которые наносят удары по аэродромам ещё до того, как эти средства могут быть использованы», — сказал Фройдинг.

Генерал-майор также подчеркнул, что Германия может быть заинтересована в приобретении предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Ранее канцлер Германии Мерц заявил об отсутствии дипломатических средств для урегулирования конфликта на Украине.