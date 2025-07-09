Мерц заявил об отсутствии дипломатических средств для урегулирования конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические усилия по разрешению конфликта на Украине исчерпаны. Так он высказался во время обсуждений государственного бюджета в бундестаге, сообщило РБК.

Мерц также осудил российские удары по украинской территории, а также отметил, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву «несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых».

Канцлер ФРГ также выразил благодарность всем, кто поддержал поправки к Конституции, позволяющие «приложить значительные усилия для восстановления обороноспособности» страны.

В начале июля Мерц заявлял, что поставки крылатых ракет Taurus Украине возможны, хотя конкретных договоренностей с главой киевского режима Владимиром Зеленским Германия не достигала. По словам канцлера, обучение украинских военных использованию систем для запуска этих ракет может занять около шести месяцев.

В мае агентство DPA сообщало, что Берлин принял решение «засекречивать» поставки оружия. С прошлого месяца списки переданных вооружений Украине перестали публиковаться на сайте правительства Германии.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Украина запросила у Германии оружие стоимостью несколько миллиардов евро.