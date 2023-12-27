Британский генерал НАТО в отставке Ричард Бэрронс в беседе с изданием The National предрек Западу крах в 21-м веке из-за конфликта с РФ.

Он отметил, что конфликт на территории Украины развивается в российскую пользу, а президент РФ Владимир Путин занял «очень хорошую позицию». В то же время, коллективный Запад терпит лишь провалы, подчеркнул генерал.

Журналисты прокомментировали эти слова военного, указав на то, что у ВСУ нет нужного количества техники и боеприпасов для конфликта, в то время, как РФ наступает с массированной артподготовкой.

Согласно данным издания, российские заводы смогут производить вдвое больше боеприпасов, чем Соединенные Штаты вместе с союзниками даже в том случае, если им удастся увеличить свое производство до миллиона снарядов ежегодно.

Генерал заявил, что коллективный Запад не имел успеха в санкционном давлении, попытавшись уничтожить российскую экономику. Он выразил мнение, что Штаты и Европа продолжат терпеть такие поражения, что снижает шансы на выживаемость регионов. По мнению Бэрронса, западный мир падет жертвами текущего века, если не разберется со своими проблемами.