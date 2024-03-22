Генеральный инспектор бундесвера Гройер назвал невозможной заморозку украинского конфликта

Карстен Гройер, генинспектор немецкой армии, считает нецелесообразным и невозможным замораживание боевых действий на Украине. Если это произойдет, то конфликт снова вспыхнет чуть позже. Свою точку зрения он изложил медиагруппе Funke.

Немецкий высокопоставленный военный заявил, что мировая практика показывает – замораживание боевых действий не приводит ни к чему хорошему.

«В мире едва ли был замороженный конфликт, который бы не вспыхнул вновь. Заморозка войны кажется невозможной и нецелесообразной», - указал он.

Гройер добавил, что на данный момент ситуация на фронте напоминает Первую мировую войну с ее позиционным противостоянием. Поэтому он видит решение исключительно в политических шагах. Армия может только создать предпосылки для этого. На этом фоне инспектор предложил не прекращать вести поддержку Украины.

Ранее в ФРГ большинство политиков из правящей коалиции поддержало отправку ракет Taurus в распоряжение ВСУ. Это ярко показало голосование в Европарламенте.