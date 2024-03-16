В Германии большая часть правящей коалиции поддержала передачу ракет Taurus Украине

Издание Bild сообщает, что в правящей коалиции Германии многие поддерживают передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. То, что в ФРГ многие выступают за это решение, выяснилось в Европейском парламенте (ЕП) в Страсбурге.

Журналисты издания узнали от главы группы ХДС/ХСС в Европарламенте Даниэля Каспари, что большинство людей из правящей коалиции Германии согласны помочь Украине и передать ей хваленые ракеты местного производства Taurus.

Предварительное голосование провели в ЕП. По итогу политики из разных партий выступили за передачу дальнобойных ракет. Всего резолюцию поддержали 451 депутат.

«Несмотря на то, что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, «Зеленых» и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей», —заявил Каспари.

Отмечается, что были и те, кто против передачи технике Киеву. Не оценили идею 46 человек. Еще 49 воздержались от ответа.

Напомним, что в Германии пока сомневаются в готовности передать ракеты Taurus Украине. Олаф Шольц считает, что в этом случае ВСУ могут направить снаряды в сторону Москвы, фактически втянув немцев в войну с РФ.

Ранее сообщалось, что Писториус вошел в конфронтацию с Бербок в вопросе поставок Taurus на Украину.