Генеральный секретарь правительства Японии подал в отставку из-за коррупционного скандала

Второй человек по значимости в японском кабинете министров уходит из своего поста после того, как в правящей Либерально-демократической партии были выявлены злостные нарушения в сборе политических пожертвований.

Об этом на очередной пресс-конференции заявил сам Хирокадзу Мацуно. Он объявил, что им уже написано соответствующее заявление.

«Я сообщил премьер-министру Кисиде, что хочу уйти с поста генерального секретаря кабинета министров, чтобы не создавать задержек в политике, и подал в отставку», - указал он.

Его слова привело ТАСС. До этого такие же заявления об уходе написали главы трех министерств: сельского хозяйства, по административным вопросам, а также по экономике, торговле и промышленности. Помимо них правительство покинули пятеро замминистров, советник главы военного ведомства и парламентский вице-министр.