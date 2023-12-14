Генкомиссар ООН: Газа стала не пригодна для жизни

В анклаве больше нет условий и возможностей для жизни мирного населения.

Палестинским беженцам пытаются оказывать помощь, а некоторые страны выступают в поддержку сектора Газа. В ноябре стороны приостановили атаку на неделю для обмена пленными. В частности на местности работали и представители миссии ООН.

Как сообщил генкомиссар организации Филиппе Лаццарини, сейчас у них нет доступа к северной части анклава, который по сути превратился в развалины, пишет РИА Новости.

«С каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», — рассказал генкомиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Напомним, в конце октября израильские военные начали наземную операцию в Газе в качестве ответных мер против агрессии бойцов ХАМАС. Во время короткого «перемирия» Израиль обвинил соседей в нарушении прекращения режима огня, и возобновил атаку.