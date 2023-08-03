Генпрокуратура РФ признала работу Центра европейских исследований нежелательной

Генеральная прокуратора России признала работу Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса (Martens Centre) нежелательной в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Центр европейских исследований им. Вильфрида Мартенса» (Martens Centre)», – сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве сообщили, что с 2014 года организация под видом просветительской деятельности формировала у граждан негативный образ России, а также настаивала на необходимости военно-политического и информационного противостояния со страной. Также Центр агитировал за усиление санкций против РФ, преследуя цель навредить экономическому развитию государства.

Также в Генпрокуратуре РФ уточнили, что негативную информацию распространяли «псевдоэксперты» с российским гражданством, которые получали деньги из-за рубежа. По информации ведомства, эти «эксперты» призывали к реформам внутри страны перед сменой власти.

Центр европейских исследований был образован в 2007 году по инициативе экс-премьер-министра Бельгии Вильфрида Мартенса. Организация функционировала под эгидой Европейской народной партии как аналитический центр для формулирования новых вариантов политики странам Евросоюза.

Мартенс занимал пост премьер-министром Бельгии с 1979 по 1981 годы, а также с 1981 по 1992 годы. Политик умер в 2013 году. Он сам решил попрощаться с жизнью при помощи эвтаназии – Мартенс болел раком.

В начале июля Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность американской неправительственной организации The Altai Project. Тогда в ведомстве объяснили, что организация выступала против развития промышленного комплекса РФ, в частности, саботировала строительство газопровода «Сила Сибири-2».

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу правозащитной группы «Агора», которая, по данным ведомства, представляла угрозу национальным интересам России и подрывала конституционные основы страны.