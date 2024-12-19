Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре

Генеральный прокурор Игорь Краснов доложил президенту РФ Владимиру Путину о выявленных серьезных нарушениях в деятельности Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), передает РИА Новости.

Как отметил Краснов, в ходе проверки были обнаружены факты неэффективного использования бюджетных средств, а также устаревания учебников, из-за чего образовательный процесс детей может вестись неполноценно.

«Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают», — пояснил генпрокурор РФ.

Краснов настоял на том, чтобы руководители данных ведомств приняли меры для упорядочивания работы и обеспечения образовательных учреждений актуальными учебными пособиями. По его словам, в текущем году прокуроры уже пресекли более 12 тыс. нарушений в сфере образования, в результате чего к ответственности были привлечены около 2 тыс. должностных лиц за бесхозяйственность и несистематизацию учебного процесса.

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