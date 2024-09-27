Столтенберг прокомментировал заявление Путина касательно изменений в ядерной доктрине РФ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении на Atlantic Council в Вашингтоне прокомментировал недавние заявления президента России Владимира Путина касательно изменений в ядерной доктрине страны и стратегии сдерживания. Он охарактеризовал эти действия как попытку запугивания как Украины, так и международного сообщества, сообщило РИА Новости.
«Это способ запугать Украину и нас, чтобы мы не оказывали ей поддержку. Главная цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать тем, кто помогает Украине, защищать свои интересы», — подчеркнул Столтенберг.
Он также отметил, что странам Североатлантического альянса стоит активнее содействовать Украине, что могло бы предотвратить эскалацию конфликта с Россией.
Ранее депутат Бородай заявил о заметном страхе Столтенберга окончания конфликта на Украине.