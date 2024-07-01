Генсек НАТО Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве войны в Европе

Китайское правительство оказывает скрытую поддержку России, передавая ей электронику и различные технологии. Тем самым оно провоцирует очень большую войну в Европе. Так считает Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Северо-Атлантического военного блока. Свою точку зрения он изложил в интервью газете Yomiuri Shimbun.

По мнению Столтенберга, сотрудничество властей КНР с РФ ни к чему хорошему не приведет. Российской армии помогают электроникой, технологиями двойного назначения и многим другим. Все это позволяет ей производить ракеты и дроны, наращивая свою мощь.

«Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны», - указал руководитель блока.

Ранее сообщалось, что выборы генсека НАТО прошли не в пользу Столтенберга, занимающего резко антироссийскую позицию. Уже в октябре он освободит свой пост, а на его место придет голландец Марк Рютте.