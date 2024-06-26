Рютте стал новым генсеком НАТО

Послы 32 стран НАТО утвердили нового генерального секретаря альянса Марка Рютте на заседании в Брюсселе. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы альянса.

Ранее Рютте проиграл выборы на должность премьер-министра Нидерландов.

Как отметили в пресс-службе альянса, к исполнению своих обязательств Рютте приступит в октябре 2024-го года. На посту генсека НАТО он сменит другого норвежца — норвежца Йенса Столтенберга.

Экс-генсеку НАТО Столтенбергу 65 лет. Он установил абсолютный рекорд, занимая должность руководителя Североатлантического альянса на протяжении 10 лет. Полномочия Столтенберга продлевались четыре раза на год.

Столтенберг резко критиковал российскую внешнюю политику еще до назначения на пост генсека. Так, 25 марта 2014 года в речи на конференции Норвежской рабочей партии он заявил, что Россия угрожает безопасности и стабильности в Европе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО создаст военную миссию на Украине.