Генсек ООН Гутерреш избежал упоминания страны, ответственной за бомбардировку Хиросимы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш почтил память жертв бомбардировки Хиросимы, но избежал упоминания страны, ответственной за это. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В 1945 году Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки в Японии. Совокупно, число погибших достигло 214 тысяч. Большинство из них были мирными жителями. В годовщину этих событий – 6 и 9 августа проводится «Церемония мира».

Замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу зачитала послание Гутерреша, в котором было сказано о жертвах и вечной памяти им, но не было ни единого упоминания ответственной за бомбардировку страны.

В послании Гутерреш призвал мировое сообщество к разоружению и подчеркнул его важность. Он указал на растущее недоверие между государствами и на то, что из-за этого сверхдержавы снова угрожают применением ядерного потенциала.