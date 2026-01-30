Генсек ООН обозначил правовую позицию по украинским территориям

В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш официально подтвердил, что принцип самоопределения народов, по мнению организации, не может быть распространен на случаи с Крымом и регионами Донбасса.

«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — заявил он.

Гутерриш уточнил, что при оценке данных конкретных ситуаций в ООН руководствуются верховенством принципа территориальной целостности, который имеет приоритет над правом на самоопределение. Это заявление было сделано на фоне обращения России в международную организацию с запросом о рассмотрении возможности признания права на самоопределение для населения Донбасса, Новороссии и Крыма — Москва предлагала рассмотреть подобный прецедент по аналогии с Гренландией, о чём ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

