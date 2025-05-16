В данный момент Германия не рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Для их использования потребуется длительное обучение военных, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF.

Однако он подчеркнул, что изначально в Германии не следовало обсуждать публично вопрос о поставках Taurus. В бундестаге уже выразили недовольство действиями Мерца, который пытается скрыть факт поставок вооружений Украине.

«В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения», — сказал Мерц.

Напомним, в середине апреля, еще не будучи избранным на пост канцлера Германии, Мерц в интервью германскому телеканалу ARD допустил возможность поставок крылатых ракет Taurus Украине при условии согласования с европейскими союзниками. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус высказывал опасения относительно такого решения.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать применение немецких ракет Taurus против любых российских объектов как участие Берлина в военных действиях на стороне преступного режима в Киеве.