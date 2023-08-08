Германия платит три тысячи евро в месяц визажисту Меркель

Стилист, визажист и парикмахер экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель получает три тысяч евро в месяц за счет государственного бюджета, сообщило немецкое издание Tagesspiegel .

Услуги по косметическому уходу на протяжении нескольких лет оказывает одна и та же женщина. Кроме того, по данным источника, правительство ФРГ оплачивает ей билеты и проживание в отелях.

«Затраты на эти услуги за прошлый год составили 37 780 евро. В 2023 году правительству пока пришлось потратить 17 200 евро. Это означает, что на внешний вид экс-главы правительства расходуется около 3000 евро (свыше 310 тысяч рублей. – прим. ред.) в месяц», – говорится в материале издания.

Ранее немецкая пресса также посчитала, сколько средств из государственного бюджета направляются на услуги стилиста канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИДа Анналены Бербок. По информации источников, в месяц визажист Шольца получает 3100 евро, а стилист Бербок – 7500 евро.

Кроме того, за услуги фотографов для канцлера правительство заплатило более 500 тысяч евро в прошлом году.

После того, как информация разошлась среди общественности, с критикой канцлера и министра иностранных дел выступил профсоюз налогоплательщиков Германии. Его представители посчитали такие траты неуместными.