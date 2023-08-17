Германия поставила Украине две пусковые установки системы ПВО IRIS-T SLS

Германия передала Украине две пусковые установки системы ПВО IRIS-T модификации SLS. Об этом говорится в обновленном списке на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, Киев за неделю более 4,3 тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 10 РЛС наземного наблюдения GO12, восемь сменных систем для погрузчиков грузоподъемностью 15 тонн и прицепы и полуприцепы.

С начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада начали активную поддержку Киева, выделяя на нужды ВСУ значительные средства, а также поставляя на территорию Украины свое вооружение, технику и боеприпасы.

В апреле 2022 года МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно отправляют на Украину свое оружие, в том числе натовского образца, но никакой реакции не последовало.

В июле канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что к 2027 году военная помощь Киеву со стороны ФРГ может составить порядка 17 млрд евро. По его словам, всего за год Киеву была оказана помощь в размере 14 млрд евро.

Ранее Германия поставила Украине танки Leopard, которые ВС РФ продолжают уничтожать на фронте. Так, по данным Министерства обороны Украины, за два месяца украинского «контрнаступа» ВСУ потеряли 25 единиц таких танков.

Объявляя о начале спецоперации, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию, демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.