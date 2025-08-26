Германия предупредила Россию об ужесточении санкций в случае срыва переговоров с Украиной
Мерц пригрозил России новыми санкциями из-за встречи Путина и Зеленского
Фото: [www.flickr.com]
Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности Запада ужесточить санкционное давление на Россию. Это произойдет, если в оговоренный двухнедельный срок не состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет РБК.
По словам немецкого канцлера, Вашингтон и европейские союзники ожидают проведения двусторонних переговоров лидеров России и Украины в ближайшие четырнадцать дней. Данное условие было ранее согласовано между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Мерц подчеркнул, что в случае невыполнения этих договоренностей инициатива возвращается к западным странам. Естественной реакцией, по его мнению, станет консультация европейцев и американцев о введении дополнительных ограничительных мер против Москвы для усиления давления.
Если двусторонняя встреча не состоится, логичным развитием событий немецкий канцлер назвал трехсторонние переговоры с участием Трампа.
Ранее стало известно, как Эстония может быть связана с атаками БПЛА по Ленобласти.