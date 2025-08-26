Германия предупредила Россию об ужесточении санкций в случае срыва переговоров с Украиной

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности Запада ужесточить санкционное давление на Россию. Это произойдет, если в оговоренный двухнедельный срок не состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет РБК.

По словам немецкого канцлера, Вашингтон и европейские союзники ожидают проведения двусторонних переговоров лидеров России и Украины в ближайшие четырнадцать дней. Данное условие было ранее согласовано между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Мерц подчеркнул, что в случае невыполнения этих договоренностей инициатива возвращается к западным странам. Естественной реакцией, по его мнению, станет консультация европейцев и американцев о введении дополнительных ограничительных мер против Москвы для усиления давления.

Если двусторонняя встреча не состоится, логичным развитием событий немецкий канцлер назвал трехсторонние переговоры с участием Трампа.

