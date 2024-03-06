Германия присоединиться к Чехии для покупки снарядов для ВСУ

Об этом он сообщил на брифинге, который прошел в среду, 6 марта. Его слова приводят РИА Новости.

«Федеральное правительство с некоторых пор находится в очень интенсивных переговорах с чешским правительством. Речь идет о 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасах», — сказал Хебештрайт.

Он отметил, что на эти цели потребуются более 100 миллионов евро. Хебештрайт не уточнил, является ли эта сумма общей, или будет выделена из бюджета ФРГ. Также, подчеркнул политик, снаряды будут закуплены у третьих стран.

Накануне президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага намерена закупить за пределами Европейского союза (ЕС) около 800 тысяч артснарядов, которые предназначены Украине. Павел подчеркнул, что Чехия сможет поставить их Киеву, но при условии финансовой поддержки со стороны США, ФРГ и Швеции, а также других стран.

В начале февраля источники европейской газеты Politico сообщили, что Чехия ищет возможность приобрести боеприпасы для Украины у таких стран как Турция, Южная Корея, а также у государств Южной Африки.

Министерство иностранных дел РФ ранее направляло ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют на территорию Украины свои оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца, однако никакой реакции не было.

Ранее мы сообщали, что 11 марта пройдет официальная церемония вступления Швеции в НАТО.