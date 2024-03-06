Официальная церемония приема Швеции в НАТО пройдет 11 марта

11 марта шведский флаг будет поднят в числе прочих над штаб-квартирой Северо-Атлантического альянса в Брюсселе. Это будет считаться датой вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщил телеканал TV4 Nyheterna.

В церемонии окончательного подписания всех необходимых документов будет принимать участие шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, а также командующий всеми войсками Швеции Микаэль Бюден.

«Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем. Это ознаменует начало членства в НАТО», - заявили журналисты.

Швеция подала заявку на вступление в данную организацию почти два года назад, в мае 2022 года. И только на днях Венгрия, последняя страна, входящая в НАТО, ратифицировала ее принятие в альянс.

Ранее появились сообщения, что бывший генсек НАТО Расмуссен раскритиковал лидеров Германии и Франции. Он назвал Макрона болтуном, а Шольца слишком осторожным и медлительным. По его мнению, правительства этих стран должны активнее оказывать поддержку Украине.