Германия разочарована ходом реформ: позиции Мерца под давлением

Правительство Фридриха Мерца сталкивается с ростом недовольства среди граждан, поскольку ключевые задачи, заявленные им после вступления в должность, остаются нерешенными. Как сообщает Bloomberg, задержка с реализацией обещаний усилила позиции правых сил и вызвала сомнения в том, сможет ли кабинет канцлера дослужить полный срок, повторив судьбу правительства Олафа Шольца. Об этом пишет РИА Новости .

В своей первой речи Мерц пообещал ускорить экономический рост, привести инфраструктуру в порядок, укрепить Бундесвер и сократить масштабы миграции. Однако спустя полгода, отмечает агентство, ощутимого прогресса избиратели не видят.

Единственным заметным итогом работы Мерца, по оценке Bloomberg, стало растущее недовольство в собственном политическом лагере: консерваторы обвиняют его в нарушенных обещаниях по ограничению госзаимствований и беспокоятся о финансовой устойчивости страны. Критики также указывают на резкий стиль общения канцлера.

Согласно опросу RTL и n-tv, лишь 16% немцев готовы видеть Мерца кандидатом в канцлеры на следующих выборах, тогда как 74% выступают против.

