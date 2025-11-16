Турция верит в близкое завершение конфликта между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу A Haber, что российско-украинский конфликт близок к своему завершению, сообщает « Ъ ». По его словам, все условия для перемирия сторон «уже созрели».

«Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров в Турции? Сейчас мы в это верим. Я верю, что это произойдет в Турции. Это может произойти где-то в другом месте, но я убежден, что уже пришла пора для мира, и он наступит», — сказал Фидан.

Министр добавил, что у Турции есть «предложения» для решения конфликта, хотя не уточнил, о каких именно идет речь. Он выразил уверенность, что эти предложения будут реализованы.

