Незалежная весьма мало что получила из списка немецкого оружия, которое было обещано ей в ходе майской встречи канцлера Германии Олафа Шольца с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Камкина, медленная поставка идет по вполне объективным причинам. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что в первую очередь поставка такого рода техники нередко требует больших подготовительных работ.

По мнению эксперта, НАТО и Украина требуют ускорения поставок от Германии в довольно жесткой форме.

Он подчеркнул, что при этом Берлин еще не осознал о том, в какой авантюре ему приходится принимать участие. В результате придется заменить поставки на американскую технику.