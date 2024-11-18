Глава Бундесвера Писториус призвал наладить диалог с Россией по Украине

Германии и остальным странам Запада все же стоит наладить диалог с Россией по ситуации на Украине. С таким заявлением в интервью немецкому телеканалу ARD на фоне недавнего разговора канцлера Шольца с президентом Путиным выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Напомним, в минувшую пятницу, 15 ноября, Владимир Путин провел с канцлером ФРГ Олафом Шольцем телефонные переговоры. Это был первый контакт политиков между собой с декабря 2022 года. После начала СВО германская сторона категорически отказывалась от общения на высшем уровне. Как рассказали в пресс-службе Кремля, инициатором беседы, которая продлилась около часа, был Берлин.

Позднее, оценивая свою беседу с российским коллегой, Шольц отметил, единственный способ понять Путина — это поговорить с ним.

«Нужно постоянно пытаться это делать (выстраивать диалог с Россией. — прим. ред.) и одновременно поддерживать Украину», — подчеркнул Писториус.

В то же время глава Бундесвера сразу же осекся, что в настоящее время не видит изменения курса Москвы по вопросу украинского кризиса.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.