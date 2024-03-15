Глава евродипломатии Боррель назвал время, когда станет ясен исход конфликта на Украине

По мнению Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, все решится на протяжении ближайших месяцев, весной либо летом 2024 года. Его точку зрения привело агентство Reuters.

Как считает Боррель, все обязательно станет ясно еще в этом году, причем на протяжении текущего полугодия. Исход боевых действий на Украине будет заметен всем окружающим, а не только участникам конфликта.

«Именно этой весной, этим летом и до осени будет решен», - указал он.

Боррель сообщил, что Москва не остановится на достигнутом, поэтому Украине стоит помогать. Евросоюзу имеет прямой смысл увеличить обороты в части поддержки Киева, отправляя ему как можно чаще все необходимое. ЕС не стоит ожидать выборов в США, поскольку многие аналитики предупреждают о возможном наступлении российской армии еще этим летом. Если РФ преуспеет, то это чревато тяжкими последствиями как для всей Европы, так и для Соединенных Штатов.

Ранее Боррель во время своей поездки в США припугнул американских конгрессменов российской армией, которая может выйти на границу с Польшей и с Балканами.