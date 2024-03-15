AFP: Боррель припугнул конгрессменов США войсками России на границах Польши

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе своего заокеанского турне решил сделать конгрессменов США более сговорчивыми в вопросе выделения средств Украине.

Для этого, как сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника, Боррель решил напугать сенаторов российскими войсками на границах ряда балканских стран и Польши.

«Боррель попросил республиканца из палаты представителей конгресса США Дона Бейкона представить "российские танки в Киеве, марионеточное правительство... российские войска на польской границе, на балканских границах», — говорится в материале агентства.

Глава евродипломатии попросил Бейкона передать эти слова его коллегам из Республиканской партии в палате представителей, которые тормозят вопрос финансирования украины последние полгода.

«Через несколько месяцев Украина может оказаться в безвыходной ситуации», —приводит агентство слова собеседника.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал о подробностях своей инициативы по проведению мирного саммита по Украине, о которой страну ранее попросил украинский президент Владимир Зеленский.

В беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Кассис подчеркнул, что конечный положительный результат вряд ли представляется возможным без участия основного игрока, которым в украинском конфликте является Россия.