Глава евродипломатии обвинил Россию в попытке привязать к себе страны третьего мира

С этой целью РФ готова продать свое зерно африканским странам по сниженной цене.

Джозеп Боррель выразил возмущение тем, что российское правительство предложило некоторым развивающимся странам зерно собственного производства по льготным ценам.

«Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам», - заявил он.

Его слова привело агентство Reuters. По мнению дипломата, цены на продовольствие во всем мире растут, а поставки товаров идут с большими перебоями. Если эти страны примут предложение России, то они станут очень зависимыми от нее. В то же время Евросоюз старается сделать так, чтобы санкции в отношении РФ никак не влияли на непричастные государства.