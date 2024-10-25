Глава Евросовета после саммита БРИКС предложил ЕС перестать поучать другие страны

Шарль Мишель призывает ЕС изменить подход к взаимодействию с другими странами. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на иностранный источник.

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с инициативой для Европейского союза изменить свой подход к взаимодействию с развивающимися странами, предложив перестать «поучать» их.

Мишель подчеркнул важность проявления уважения к странам, с которыми ЕС заключает соглашения о сотрудничестве. Такой подход необходим в случае, если Европейский союз хочет противостоять попыткам Китая и России расширить свое влияние в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке.

По словам Мишеля, Евросоюз использует унизительные подходы для обеспечения соблюдения своих стандартов, что препятствует созданию крепких союзов.

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