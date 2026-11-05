Старая гвардия выберет молодых: продюсер раскрыл, как вернется «Фабрика звезд»

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов раскрыл истинные причины триумфального возвращения форматов нулевых на российское телевидение, отметив, что зрителям действительно не хватает таких шоу, как «Фабрика звезд». В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул: возрождение легендарного проекта, которое ожидается в ближайшее время, гарантированно привлечет огромную аудиторию.

По словам Дворцова, формат «битвы поколений» станет главным магнитом для зрителей. Старая гвардия продюсеров получит возможность набрать себе молодых исполнителей, что создаст на площадке эпичное творческое противостояние.

Возвращение «Фабрики», да еще и в контексте битвы поколений, — это хорошая затея. Старая гвардия сможет набрать себе молодых исполнителей, и мы сможем наблюдать за эпичным противостоянием. А битва талантов — это всегда интересно. Более того, этот проект всегда был рейтинговым, — заявил продюсер.

Эксперт также добавил важную эмоциональную деталь: особенно бурю восторга новость вызовет у преданных фанатов, которые выросли на этом музыкальном шоу и теперь смогут вновь пережить знакомые эмоции. Стоит отметить, что кастинг на обновленный проект уже идет, и продюсер не исключает появления в «звездном доме» детей известных артистов нулевых. В частности, обсуждается участие Андре Мбоа, сына Пьера Нарцисса, который хочет продолжить дело отца, хотя сейчас и не может приехать в Россию из Камеруна. Сам проект обещает стать площадкой, где бывшие участники, такие как Ирина Дубцова или Полина Гагарина, смогут выступить наставниками для нового поколения, передавая им свой опыт.

Ранее он рассказал об участии сына Пьера Нарцисса в новой «Фабрике звезд».