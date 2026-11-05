Трамп стал «хромой уткой»: политолог рассказал, почему это потеря контроля над бюджетом США

Эпоха Дональда Трампа в американской политике стремительно движется к финалу — после сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября 2026 года политолог Дмитрий Журавлев предрекает США смену политического курса.

По его мнению, следующим хозяином Белого дома в 2028 году однозначно станет человек, не связанный с нынешней повесткой, хотя предсказать партийную принадлежность победителя пока невозможно. Несмотря на то что Республиканскую партию в последние годы привыкли считать личной вотчиной Трампа, эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей подчеркивает: реальная поддержка президента внутри истеблишмента эфемерна.

Промежуточные выборы обернулись для республиканцев катастрофой: демократы не просто отыгрались, но и захватили большинство мандатов в обеих палатах Конгресса, победив даже в традиционно «красных» штатах вроде Техаса и Огайо. Это означает полную потерю контроля над законодательной властью. Теперь оппоненты смогут блокировать бюджет, накладывать вето на назначения и инициировать расследования против администрации. Казалось бы, такой разгром гарантирует победу демократам и на президентских выборах 2028 года, однако Журавлев предостерегает от поспешных выводов.

Эксперт напоминает, что демократы исторически чаще занимают Овальный кабинет, так как умеют апеллировать к человеческим слабостям и обещать легкие решения, в то время как республиканцы требуют от избирателя напряжения и апелляции к классическим ценностям. При этом политолог развеивает миф о монолитности партии Трампа.

Мы все время говорим, что республиканцы — равно Трамп. Но это объективно не так. В действительности республиканцы настолько же не являются трампистами, насколько и демократы, — отмечает он.

Журавлев прогнозирует, что раскола не будет: трампизм просто исчезнет как явление вместе с уходом лидера, а к 2028 году обе партии снова станут почти неразличимыми центристскими машинами.

Что касается самого Дональда Трампа, то его оставшиеся два года в Белом доме станут временем «абсолютного отмораживания». Лишенный рычагов влияния на внутреннюю политику, он, по мнению эксперта, сосредоточится на мести политической элите и внешней повестке, которую, впрочем, после 2028 года никто уже не будет воспринимать всерьез.

Ранее сообщалось, что Трамп готов принять итоги промежуточных выборов в Конгресс США и начать сотрудничество с демократами.