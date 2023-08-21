Нидерландский премьер министр Марк Рютте пообещал Украине, что передаст ей партию истребителей F-16. Есть очень большой шанс, что он проиграет осенние парламентские выборы, и отправка самолетов не состоится.

Французский политик Флориан Филиппо, который возглавляет политическую партию «Патриоты», подверг сомнению способность голландского правительства передать боевую авиацию Зеленскому. Рютте дал обещание, что передаст ВСУ 42 боевых машины. Филиппо напомнил, что Нидерланды уже 22 ноября ожидают досрочные парламентские перевыборы. Он предрек партии, которую представляет Рютте, проигрыш, после чего правительство поменяется. Новый его состав не станет выполнять прежние обязательства.

«Партия свободы» победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!», - дал прогноз француз.

Марк Рютте подал в отставку еще в июле. Он собрался совсем уйти из политики после оставления поста главы правительства. Но его предполагаемый преемник должен совершить сделку по передаче истребителей украинским военным.