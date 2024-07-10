Глава Минфина России Силуанов пошутил, что ему необходим кабинет в Госдуме

Сегодня депутаты нижней палаты парламента единогласно приняли закон о прогрессивной шкале НДФЛ. На заседании присутствовал министр финансов РФ Антон Силуанов. Депутаты пошутили, что теперь ему нужен свой кабинет в Госдуме, а глава Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров обещал поставить для Силуанова раскладушку. Глава ведомства рассказал, готов ли он на такие меры. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, ключевые законопроекты в этом году уже приняты, так что это, вероятно, на следующий год такая перспектива.

Напомним, что согласно новому закону, для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка налога останется на уровне 13%, до пяти миллионов рублей налог составит 15%, от пяти до 20 миллионов рублей, от 20 млн до 50 млн — 20%, а свыше 50 млн в год — 22%. При этом повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.