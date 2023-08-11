Глава мятежников Нигера встретился с новым составом совета министров

Глава правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани, учувствовавший в военном перевороте в стране, провел первую встречу с министрами нового правительства. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило Нигерское агентство печати (ANP).

В состав нового правительства в том числе вошли члены CNSP. Как отметил источник, на заседании присутствовали все представители нового правительства. Исключением стал министр иностранных дел, который сейчас находится заграницей.

«В пятницу 11 августа 2023 года около 10 часов (12 часов мск – ред.) председатель «Национального совета по защите отечества»(CNSP), генерал Абдурахман Тчиани председательствовал на первом заседании совета министров его правительства, расширенном за счет членов CNSP», – говорится в сообщении агентства.

10 августа издание ActuNiger сообщило, что Тчиани подписал указ о формировании нового правительства в стране. Отмечалось, что новый кабинет министров будет состоять из 21 глав ведомств.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум. В этот день бойцы Национальной гвардии заблокировали Базума в президентском дворце, лишив его возможности выходить на улицу. В результате мятежникам удалось добиться отставки Базума с поста главы государства.

СМИ отмечали, что причиной мятежа стало намерение Базума отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани.

После мятежа Франция и Италии объявили об эвакуации своих граждан из Нигера, а США частично эвакуировали сотрудников дипмиссии.

Совершившие в стране переворот ранее предостерегли другие страны, в частности, государства ЭКОВАС, от военного вмешательства в Нигер. В противном случае мятежники пообещали убить Базума.

Базум возглавил Нигер в 2021 году в результате выборов. Его подозревали в связях с правительством Франции и считали его покровителем этого государства.