Глава МО Украины Умеров: ВСУ получат боеприпасы и ракеты для ПВО

Глава украинского МО Рустем Умеров заявил, что страна получит артснаряды и ракеты для ПВО-систем. Об этом он заявил после заседания контактной группы по поддержке Украины в официальных социальных сетях.

В своем посте министр сообщил, что боеприпасы были главной темой минувшего заседания. Он заявил, что партнеры передадут Киеву пакеты поддержки, в которые будут включены артснаряды 155, 152 и 105 миллиметров.

Умеров также заявил, что по итогам заседания ряд стран стал членами коалиции дронов, сделав свои взносы. По словам главы украинского ведомства, первые поставки БПЛА государство получит уже в текущем месяце.

По словам Умерова, в данный момент Киевом ведется активная работа с партнерами над получением истребителей F-16. Он сообщил, что переговоры ведутся с большим количеством стран, в том числе Соединенными Штатами, Данией, Бельгией, Нидерландами и Румынией.