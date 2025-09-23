Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса сбить российский истребитель в случае нарушения им воздушного пространства блока. Решение о применении силы, по его словам, принимается в реальном времени и является пропорциональным уровню угрозы. Об этом пишет РБК.

На пресс-конференции в Брюсселе Рютте прокомментировал недавний инцидент в небе над Эстонией, где удалось избежать эскалации. Он пояснил, что тогда самолеты-нарушители не были оценены как представляющие непосредственную опасность. Однако генсек подчеркнул, что альянс обладает четкими правилами действий в случае угрозы.

Ключевым принципом является пропорциональность ответа, который основывается на всей доступной информации о намерениях и характере воздушного судна. Рютте выразил уверенность, что в случае необходимости военные командные центры НАТО отдадут приказ на уничтожение цели.

Ранее сенатор Рубио допустил отказ от посредничества между Украиной и Россией.