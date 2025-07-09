Глава Пентагона не поставил Трампа в известность об остановке военной помощи ВСУ

Министр обороны США Пит Хегсет не сообщил заранее о своем решении приостановить поставки оружия Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Согласно информации, полученной от источников CNN, Хегсет не уведомил Белый дом о своем решении до того, как оно было реализовано. Также не были поставлены в известность госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.

Ранее телеканал NBC сообщил, что это решение было принято единолично Хегсетом.

По словам источников, в феврале этого года Хегсет уже принимал решение о приостановке военной поддержки Украины, но оно было быстро отменено.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал Украине ракетные перехватчики Patriot в разговоре с Зеленским.