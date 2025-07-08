Трамп пообещал Украине ракетные перехватчики Patriot в разговоре с Зеленским

В ходе телефонной беседы президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского в оперативной отправке десяти единиц ракет-перехватчиков для системы Patriot, а также в оказании помощи в расширении путей снабжения. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на собственные источники информации.

Согласно имеющимся сведениям, предшествующий этому разговору, Трамп также провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как утверждает один из немецких представителей власти, Мерц обратился к Трампу с просьбой возобновить поставку ракет-перехватчиков Patriot, ранее задержанных в направлении Украины.

Axios сообщает, что Мерц выразил готовность приобрести у США дополнительные комплексы Patriot с последующей отправкой в Киев. В ответ на это Трамп предложил Германии передать Украине одну из уже имеющихся в ее распоряжении батарей. Стороны не пришли к окончательному соглашению, однако, согласно данным Axios, обсуждение данного вопроса продолжается.

Ранее Медведев призвал «никак» не относиться к словам Трампа о поставках оружия.