Глава Пентагона заявил, что «не даст России» победить на Украине

Соединенные Штаты не позволят РФ победить в военном конфликте на территории Украины. Вашингтон намерен и дальше оказывать поддержку Киеву. Соответствующее заявление сделал накануне глава Пентагона Ллойд Остин во время своего выступления, его слова передает издание РИА Новости .

В ходе своей речи, глава американского ведомства заявил, что Штаты не позволят ХАМАС и России одержать победу. По его словам, США также не позволят своим «врагам» разделить или ослабить их с союзниками. Остин подчеркнул, что страна сохраняет свою возможность выполнения обязательств перед союзниками и направления военной помощи сразу в несколько государств.

Глава американского Минобороны заявил, что Соединенные Штаты являются самой могущественной страной на планете, которая может себе позволить выполнять несколько задач в одно время. Он также назвал российскую СВО на территории Украины «вызовом» для союзников страны по НАТО.

По словам Остина, результат данного конфликта на десятилетия определит глобальную безопасность в дальнейшем. Соединенные Штаты не могут себе позволить остаться в стороне, заключил он.