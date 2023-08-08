Глава Сербии Александр Вучич заявил, что Украина – дружественное государством для Сербии, и отметил, что президент Украины Зеленский солидарен с ним в вопросе независимости республики Косово. Об этом сообщили РИА Новости .

Председатель британского комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс недавно собрала 67 подписей от глав парламентских комитетов и парламентариев стран ЕС под письмом, призывающим власти Соединенных Штатов, ЕС и Британии не принимать «белградоцентричную политику на Балканах» и выразить поддержку в сторону демократии в Приштине. Письмо подписали, в том числе, и член Верховной Рады Александр Мережко и депутат Алексей Гончаренко.

Отвечая на вопрос корреспондентов о признании Украиной независимость Косово, Вучич заявил, что Украина является дружественной для Сербии страной и у них нет и не было конфликтов. Глава Сербии выразил уверенность в том, что Зеленский также не поддерживает независимость Косово.

Он также добавил, что в противном случае, Украина бы утратила все политическое доверие и хорошие взаимоотношения с Сербией.

Вучич заключил, что Зеленский не стал бы упускать такое преимущество.