Глава шведского МИД Билльстрем обвинил НАТО в недостаточной помощи Украине

По мнению министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема Северо-Атлантический альянс должен создавать гораздо больше стратегических трудностей для России. Он заявил об этом во время интервью порталу Euractiv.

Как считает Билльстрем, украинская армия нуждается практически во всем. В то же время государства-союзники не передают ей необходимые компоненты. Он считает, что все зависит не столько от промышленного потенциала, сколько от политической воли и готовности поддержать Киев.

«НАТО не делает достаточно для Украины», - указал он.

Предоставляя украинцам военную технику и вооружения, альянс создает тем самым стратегические трудности для РФ. И этих трудностей, по его мнению, надо создавать как можно больше.

Ранее Владимир Путин прокомментировал вступление Швеции в НАТО. По его мнению, это совершенно бессмысленный шаг, который никак не оправдан с точки зрения безопасности. Это политический и декларативный поступок, который вводит Стокгольм в некий «клуб по интересам».