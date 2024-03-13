Путин назвал бессмысленным шагом вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Две скандинавские страны решили войти в военный блок для появления у них некоего «зонтика», но это бессмысленно с точки зрения национальных интересов. Так считает президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом в своем интервью, которое дал телеканалу «Россия 1» и РИА Новости .

Российский лидер предположил, что западные страны захотели войти в какой-то общий клуб по соображениям чисто политического характера.

«Зачем им это нужно? Откровенно не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов», - указал Путин.

Президент России добавил, что теперь у границ и Финляндии, и Швеции, появятся российские войска. На их территорию будут нацелены системы поражения. В итоге данные страны только проиграли по части безопасности.

В этом же интервью Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Она всегда заинтересована в том, чтобы все конфликты решались исключительно мирными способами.