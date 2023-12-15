Глава Симферополя Афанасьев заявил, что за «Прямую линию» Владимира Путина смотрел весь мир

По словам главы администрации города Симферополя Михаила Афанасьева, за «Прямой линией» российского президента, прошедшей вчера, следили не только граждане РФ, но и Запад. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что все, кто смотрел пресс-конференцию, четко поняли основные тренды, на которых сегодня стоит Россия.

По мнению эксперта, на все 67 вопросов Владимир Путин ответил четко и ясно.