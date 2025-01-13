Глава Совета Федерации Матвиенко заявила об обеспокоенности планами Трампа на Гренландию

Россия обеспокоена планами Дональда Трампа включить Гренландию в состав США. Такое заявление сделал Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. Ее слова привел ТАСС.

По ее мнению, Россию не может не тревожить то, что Соединенные Штаты публично выражают желание включить Гренландию в свой состав. Это говорит о том, что Америка расширяет свое присутствие в Арктике.

«Нас не могут не беспокоить такие непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права в продвижении в Арктику», — указала она.

Матвиенко добавила, что арктические территории должны быть тем местом, где царит мир и согласие. РФ готова к сотрудничеству в данном направлении.

Ранее появились данные, что 57% жителей Гренландии положительно относятся к тому, чтобы остров вошел в состав США. Таковы данные опроса, которые проводила американская неправительственная организация.