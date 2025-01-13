Стало известно, сколько жителей Гренландии поддерживают присоединение к США

Более половины жителей Гренландии поддерживают идею присоединения острова к Соединенным Штатам. Об этом стало известно из опроса, проведенного с 6 по 11 января американской неправительственной организацией Patriot Polling.

Согласно результатам, 57,3% респондентов высказали одобрение по поводу вступления в состав США, тогда как 37,4% были против. 5,3% опрошенных не смогли определиться с мнением.

Исследование охватило 416 жителей Гренландии, и его составители отметили, что в это время в Гренландии находился Дональд Трамп-младший, сын новоизбранного президента США.

7 января Дональд Трамп, который должен вступить в должность президента 20 января, заявил о необходимости присоединения Гренландии к США для противостояния угрозам со стороны Китая и России.

Ранее в парламенте Дании обратились к России с просьбой защитить Гренландию от Трампа.