Глава украинского МИД вернулся к идее мирных переговоров с Россией

Он заявил, что общения с Путиным не будет. Украина по-прежнему привержена принципу того, что российская армия должна покинуть украинскую территорию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае провала контрнаступления ВСУ поставленные цели могут быть достигнуты сочетанием войны и дипломатии. Его слова привело итальянское издание Corriere della Sera. Если военным не удастся освободить собственную территорию, то в дело вступит сам Кулеба и его ведомство. При этом он исключил прямые контакты между президентами.

«Нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом», - указал он.

Министр добавил, что на данный момент не сложилось никаких условий для переговоров, но в будущем они возможны.