СМИ: глава ГУ МЧС России по Самарской области задержан по подозрению в вымогательстве

Задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко, сообщает в понедельник, 18 декабря, Mash. По данным источника, чиновника подозревают в вымогательстве у собственных коллег.

По версии следователей, Бойко требовал откаты от суммы, которые его сотрудники получали при проверках предприятий. О том, сколько именно получил генерал-майор в результате противоправных действий, информации нет. Отмечается, что речь может идти о десятках миллионах рублей.

По информации Mash, на данный момент оперативники проводят обыски в кабинетах по шести адресам. Самого Бойко везут на допрос в Москву.

Бойко родился в 1966 году в Симферополе. Он окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 14 марта 2014 года Указом Президента РФ Бойко назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Самарской области.

В сентябре 2019 года награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Официальной информации от МЧС России и других государственных органов не поступало.

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