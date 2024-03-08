Главу Гагаузии не стали задерживать в аэропорту Кишинева после возвращения из России

В аэропорту ее встречало большое количество сторонников. Отмечалось большое количество полицейских, однако стражи порядка вели себя спокойно и никого задерживать не стали.

Евгения Гуцул побывала с рабочим визитом в России, где встречалась с президентом страны Владимиром Путиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Официальный Кишинев обрушился на Гуцул с критикой из-за этой поездки. Высказывались предположения, что по прибытии политика могут задержать прямо в кишиневском аэропорту.

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил, что в ближайшее время будут переданы в суд материалы о якобы подозрении в коррупции в отношении главы Гагаузии.

Гуцул победила на выборах в Гагаузии, представляя оппозиционную партию «Шор». После выборов центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент страны Майя Санду до сих пор не ввела Гуцул в состав правительства, как это положено по законодательству Молдавии.