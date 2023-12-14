Главу СНБО Украины возмутил вопрос ведущего о крупных провалах ВСУ

Алексею Данилову не понравилось, что его спросили про оттянутое время контрнаступления ВСУ и роль российской линии обороны.

Ведущий Radio NV спросил, почему Украина так и не начала контрнаступления, как обещала, а позволила плану провалиться. На этот вопрос глава СНБО ответил достаточно резко, и начал учить журналиста правильно обращаться со словами, пишет РИА Новости.

«Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. <…> Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану… <…> в жизни такого не бывает. Планы есть у тех, кто собирает лайки», — высказался Данилов.

Данилов все же признал, что Россия превосходит Украину по многим боевым параметрам, и ВСУ очень сложно держать оборону и устраивать масштабные миссии.

Напомним, украинская армия более пяти месяцев пыталась атаковать Запорожское, Артемовское и Южнодонецкое направления. Такие действия привели к потере 90 тыс. человек, почти двух тысяч бронемашин и 557 танков. Об этом говорил Владимир Путин во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».